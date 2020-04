Ceyda Düvenci’nin bando anıları

Takipçilerinin ev karantinası günlerini renklendirmek adına dikkat çeken paylaşımlarda bulunan Ceyda Düvenci, aynı zamanda corona virüsü ve gündelik hayatımıza etkileri üzerine yazdıklarıyla da dikkat çekiyor.

Meslektaşı Bülent Şakrak ile mutlu bir evlilik sürdüren Ceyda Düvenci, bu defa Instagram hesabı üzerinden sevenlerini yıllar öncesine ilkokul sıralarına götürdü.

Bir arkadaşı tarafından kendisine gönderilmiş fotoğrafı Instagram hesabına yükleyen Düvenci altına da şu satırları yazdı:

“İlkokul zamanlarım, Mustafa Kemal Paşa Öğretmen Davut İlkokul'u… hayatım boyunca unutmayacağım ilkokul öğretmenim Suat Tarakçı'ya selam olsun… üzerimdeki kıyafet bando kıyafeti. Bandoda önce deri davul sonra cam davul çaldım ve sonra da majör oldum… 23 Nisan yaklaşırken hatırlıyorum da çok heyecanlanırdım. Majörlerin stadyumda tam kaymakamın önünden geçerken asalarını havaya fırlatıp tutmaları en fiyakalı, en alkış alan hareketti. Ve ben her 23 Nisan öncesi kalbim ağzımda o anın gelmesini beklerdim. Her provada da çalışırdım o an için şampiyon majör sağır-dilsiz okulu bandosunun majörüydü. Asasını bir fırlatırdı havaya, asa döner dönerdi ve hop diye yakalardı. En büyük alkış ona kopardı tüm stadyumda… fotoğrafta da muhtemelen merasimden döndük ve beceremedim asayı atıp tutma işini ona söyleniyorum ahhh ne güzel günlerdi… o günlere ait çok az fotoğraf var elimde. Bu fotoğrafı da sosyal medyadan yollamışlar bana. Çok sevindim. Yanımda sınıf arkadaşım Burcu… boy farkımıza bakmayın, aynı sınıftayız gerçekten… acaba ne yapıyor şimdi? Güzel anı hatırlaması oldu gerçekten… fotoğraf için çok teşekkür ederim… ilkokuldaki Ceyda'ya da kocaman öpücük…”