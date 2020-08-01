Ceyda Düvenci’nin dikkat çeken bayram ricası!

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve buradan takipçileriyle etkili bir iletişim halinde olan Ceyda Düvenci, bu defa da bayram mesajı için Instagram hesabını kullandı. Eşi Bülent Şakrak ve oğlu Ali ile kamera karşısına geçen Düvenci, mutlu aile pozunu şu satırlarla paylaştı:

“İyi Bayramlar… (kesin soran olur diye yazayım şimdiden; Melisam babası ile tatiline devam ediyor o yüzden bu fotoğraf karesinde olamadı. Ama omzumda ismi kazılı, yani olmasa da hep yanımızda) aaa bir de unutmadan tabildot bayram mesajları göndermezseniz aşırı mutlu olurum”