Ceyda Düvenci’nin oğlu Ali için en anlamlı doğum günü kutlaması Dolunay Soysert’ten geldi

Ceyda Düvenci’nin oğlu Ali için en anlamlı doğum günü kutlaması Dolunay Soysert’ten geldi

Oyuncu Dolunay Soysert, yakın dostları Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci'nin oğulları Ali'nin 1'inci yaşı için Kamboçyalı çocuklara yemek ısmarladı. Bu kutlamayı sosyal medya hesabından paylaşan Şakrak, "Allah senden razı olsun. Cansın, canımızsın" dedi.

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Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci’nin oğlu Ali, geçtiğimiz hafta 1’inci yaşını doldurdu. Minik Ali için en anlamlı kutlama Dolunay Soysert’ten geldi. Kamboçya’da tatil yapan Soysert, Ali’nin doğum günü şerefine bütün köye yemek ısmarladı.

‘CANSIN, CANIMIZSIN…’

Bülent Şakrak, Kamboçyalı bir kızın elinde tuttuğu “İyi ki doğdun Okan Ali” fotoğrafını Instagram’da paylaşarak, Soysert’e şu şekilde teşekkür etti: “Zerafetine kurban olduğumuz Dolunay Soysert Kamboçya’lara taşımış oğlum Ali’nin doğum gününü… Ablalarına, abilerine lokma olmuş. Eksik olma. Allah senden razı olsun. Cansın, canımızsın…”