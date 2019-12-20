Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Ceyda Düvenci’ye otobanda sürpriz
Ceyda Düvenci’ye otobanda sürpriz
Oyuncu Ceyda Düvenci ve eşi Bülent Şakrak'tan otobanda evlilik yıl dönümlerini kutladı.
Magazin 20 Aralık 2019 - 09:02

Dizi setinde tanışıp birlikte olmaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları'nda düzenlenen bir törenle dünyaevine girmişti. Çift birlikteliklerinde dördüncü yılı geride bıraktı.

“BİN ŞÜKÜR”

Bülent Şakrak, Edirne turnesinden dönerken eşi Ceyda Düvenci'ye yıl dönümü sürprizi yaptı. Otobanda pasta kesip kutlama yapan çift o anların görüntüsünü, ‘Geçen 1825 günün her dakikasına bin şükür… Edirne turnesi dönüşü beni bir şekilde ikna edip şehirler arası yolun kenarında kutlama yapan canım sevgilim nice binlerce günümüz olsun… Sana aşığım çok… 19/12/19’ mesajıyla paylaştı.

İLGİLİ HABERCeyda Düvenci: Hayat zor, para kazanmamız lazım
Etiketler