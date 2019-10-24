Ceyda Kadayıfçıoğlu ve oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir?

Ceyda Kadayıfçıoğlu ve oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun hayatını cemiyet hayatında sık sık adını duyuyoruz. Anne ve oğul Kadayıfçıoğlu son günlerde bir doğum günü partisi ile tekrar gündeme geldiler. Peki Ceyda Kadayıfçıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir?

Ceyda Kadayıfçıoğlu geçtiğimiz günlerde doğum gününü kutladı. Doğum günü partisi ile Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Ceyda Kadayıfçıoğlu tekrar gündeme geldi. İşte Ceyda Kadayıfçıoğlu ve oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında merak edilenler…

CEYDA KADAYIFÇIOĞLU VE ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU

İş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun eşi ve çocuğu olan, Ceyda Kadayıfçıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu, magazin dünyasının da konuştuğu isimler olmaya başladı. Denizcilik, yat ve petrol işi ile uğraşan ve holding patronu olan Bilal Kadayıfçıoğlu, 2017 yılında ise Diyarbekirspor’u satın almıştır.