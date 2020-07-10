Ceyhun Fersoy kimdir? Ceyhun Fersoy nereli, kaç yaşında?

Ceyhun Fersoy, 1982 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez 1997 yılında yayınlanan Acı Günler dizisiyle geçen Ceyhun Fersoy hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Ceyhun Fersoy nereli ve kaç yaşında?

Son olarak bir yapımcının oyuncularını evden çıkıp dizi çekmeye ikna etmeye çalışmasını anlatan Ev Yapımı dizisinde rol alan Ceyhun Fersoy hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Ceyhun Fersoy kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

CEYHUN FERSOY KİMDİR?

Ceyhun Fersoy, 18 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çocukluk dönemi İsviçre, İstanbul ve Fransa arasında geçmiştir. Lise eğitiminden sonra Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio’da eğitim alan ve oyunculuğa başlayan Fersoy, sonrasında BKM’ye katıldı.

Kameralar karşısına ilk kez Acı Günler dizisiyle geçen Ceyhun Fersoy; Seksenler dizisinde canlandırdığı Almancı Şahin karakteriyle tanınmaktadır. Çocuklar Duymasın, Bana Bunlarla Gel, Hicran Yarasa, Güneşi Gördüm, Destere, Avrupalı, Neşeli Gençlik, Çatı Katı, Kadirşinas, Kurtlar Vadisi, Ana Kuzusu, Kutsal Damacana: Drakula, İki Aile gibi yapımlarda rol alan Ceyhun Fersoy, son olarak Ev Yapımı dizisinde rol almıştır.

Ceyhun Fersoy, 2015 yılında Seksenler dizisinden rol arkadaşı Begüm Öner ile evlenmiştir.

Ceyhun Fersoy'un rol aldığı diziler ve filmler:

2020 – Ev Yapımı (Kendisi) (TV Dizisi)

2019 – Seksenler (Şahin) (TV Dizisi)

2019 – Hayatta Olmaz (Sinema Filmi)

2018 – Benden Bu Kadar (Sinema Filmi)

2018 – Göktaşı (Sinema Filmi)

2017 – Dostlar Mahallesi (Çağatay) (TV Dizisi)

2014 – Figüran (Mutlu) (Sinema Filmi)

2012 – 2017 – Seksenler (Şahin) (TV Dizisi)

2010 – 2012 – Çocuklar Duymasın (Berke) (TV Dizisi)

2011 – Max Maceraları: Kralın Doğuşu

2011 – Kutsal Damacana: Drakula (Ertan) (Sinema Filmi)

2010 – Bana Bunlarla Gel (Ceyhun) (TV Dizisi)

2009 – Hicran Yarası (Cenk) (TV Dizisi)

2009 – Güneşi Gördüm (Sevisçi) (Sinema Filmi)

2008 – Destere (Haldun) (Sinema Filmi)

2007 – Avrupalı (Halıcı) (Sinema Filmi)

2007 – Neşeli Gençlik (Orhan) (Sinema Filmi)

2007 – Çatı Katı (TV Dizisi)

2006 – İki Aile (Ayhan) (TV Dizisi)

2006 – Bir Demet Tiyatro (Ali Cemal) (TV Dizisi)

2005 – Tombala (TV Filmi)

2004 – Kadirşinas(TV Dizisi)

2003 – Kurtlar Vadisi (Memati'nin Adamı) (TV Dizisi)

2002 – Sevgi Ana (Ali) (TV Dizisi)

1997 – Ana Kuzusu (TV Dizisi)

1997 – Acı Günler (TV Dizisi)