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Ceyhun Fersoy Survivor Berkan’ın taklidini yaptı
Ceyhun Fersoy Survivor Berkan’ın taklidini yaptı
Ceyhun Fersoy, karantina günlerinde sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Sık sık taklitler yapan Fersoy, şimdi de Survivor yarışmacısı Berkan'ın taklidini yaptı...
Magazin 21 Mayıs 2020 - 09:34

Acun Ilıcalı, geçen hafta Survivor yarışmacısı Berkan ile ‘Tranquilo’ polemiği yaşadı. Berkan yarışma esnasında İspanyolca ‘Sessiz’ anlamına gelen tranquilo’yu kullanınca, Ilıcalı ne anlama geldiğini sordu. Berkan da “Abi 9-8 skor. Herkes sakin olsun diyorum” diye cevap verdi. Bunun üzerine de Acun Ilıcalı, Instagram hesabından bir paylaşım yaptı ve “Bana posta koyan ilk yarışmacı” dedi.

İşte bu diyalog oyuncu Ceyhun Fersoy’un eğlenceli bir video çekmesine neden oldu. Karantina döneminde eşi Begüm Öner'le çektiği videolarla gündeme gelen Fersoy, Berkan’ın taklidini yaptı ve beğeni topladı…

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