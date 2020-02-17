Ceyhun Uzun kimdir, nereli? Çarpıcı hayat hikayesiyle Survivor Ceyhun…

Survivor adasının dikkat çeken isimlerinden olan Ceyhun Uzun'un hayatına dair ayrıntılar merak ediliyor. Ceyhun Uzun kimdir nereli ve kaç yaşında gibi soruların yanında Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edilmesiyle ilgileri üzerine toplayan Ceyhun Uzun'un hayatı haberimizde...

Survivor’da nasıl bir performans sergileyeceği merak edilen Ceyhun Uzun hayatı hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Survivor yarışmasında Gönüllüler takımında karşımıza çıkan Ceyhun Uzun’un Prens William ve Prens Harry’nin Kensington sarayına davet edildiği ortaya çıktı. İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru bulunan Ceyhun Uzun atletik yapısıyla da dikkat çekiyor.

SURVİVOR CEYHUN UZUN KİMDİR?

İngiltere Maraton koşusunda 3 dünya rekoru var.

1: 2017 En hızlı koşu 5 kişi birlikte Scooby doo arabanın içinde koşarak,

2: 2018 En hızlı maraton 6 kişi Ghostbusters arabanın içinde koşarak,

3: 2019 En hızlı maraton 6 kişi Thunderbirds uçak içinde koşarak.

İngiltere'de 2 olimpiyat derecede AJ BELL Triatlon dereceleri var

Londra, Atina, Berlin, Kıbrıs, Sydney, Türkiye maratonu koştu.

2018 yılında polisler arasına seçildi ve Prens William ve Prens Harry'nin Kensington sarayına davet edildi.

2 kere bisiklet turuna çıktı. İlkini Londra'dan Paris’e 24 saatte tamamladı. İkincisini ise Londra'dan Brugge'a 22 saatte tamamladı.

En son koşusunu Kuzey kıbrısta 2019 yılında gerçekleştirdi.

2017 yılında eşiyle birlikte Londra'da Tanyel’s Smile (Tanyel’in Gülüşü) ismiyle kendi vakıflarını kurdu.

Tek kızı olan Tanyel'i 2016 yılında kanser yüzünden kaybetti. KKTC'de 0-24 yaş arası kanserle mücadele eden çocuklar ve ailelerine yardım etmeye başladı.

KIZININ HİKAYESİ DUYGULANDIRDI

Survivor 2020'nin ilk bölümünde, kızını kaybettiği günleri anlatan gönüllüler takımından Ceyhun'un hikayesi dinleyenleri duygulandırdı… Survivor'un bu yılki gönüllüler kadrosunda yer alan Ceyhun Uzun'un kızı ile ilgili anlattığı hikayesi yürekleri burktu. İngiltere'de çok sayıda rekora imza atan Ceyhun'un kızının kanser mücadelesini anlattığı o anlar…