Ceylan Çapa kimdir? Ceylan Çapa hakkında merak edilenler…

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Ceylan Çapa, Fahriye Evcen’den sonra makyajsız fotoğrafını paylaşan ünlü isimlerden biri oldu. Ceylan Çapa, paylaşımına, “No make up böyle olur” notunu düştü. İşte Ceylan Çapa hakkında merak edilen soruların yanıtları…

CEYLAN ÇAPA KİMDİR?

Ceylan Çapa, 1986 yılında dünyaya geldi. Pera Güzel Sanatlar Lisesi’nde Müzik okuyan Ceylan Çapa, eğitimine Viyana’da devam etti ve konservatuvar okudu. Müzik üzerine eğitim alan Ceylan Çapa, piyano ve çello çalmaktadır. Müziğin yanı sıra moda dünyasında iç içe olan Ceylan Çapa, yerli ve yabancı defilelerde, moda haftalarında sıklıkla bulunmakta ve modayı yakından takip etmektedir.



Bir dönem şu anda Fahriye Evcen ile evli olan Burak Özçivit ile aşk yaşayan Ceylan Çapa, magazin gündeminde sıklıkla yer aldı. Sık sık kıskançlık nedeniyle kavga eden çift, sürpriz bir kararla ayrılmıştı. Ceylan Çapa son dönemlerde ise sunucu Ece Erken ‘in eski eşi Serkan Uçar ile olan birlikteliği ile gündeme gelmektedir.