Ceylan Ertem: Bir kadınla aşk yaşamak istiyorum!

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Program sunucularının sorularına içtenlikle yanıt veren Ceylan Ertem, kadınlara yönelik aşk şarkıları yazarken bu duygunun nasıl oluştuğunu yaşamadan da aşk şarkıları yazılıp yazılamayacağını soran sunucuya bunun şart olmadığı yanıtını verdi. Ancak Ertem bu yanıtın hemen sonrasında bir kadınla aşk yaşamak istediğini söyleyerek izleyicileri de şaşırttı. Hayatıyla ilgili bilinmeyenleri anlatan Ertem, “Hepimizin içinde kadınları arzulayan bir yan var. Bunu kimse inkâr etmesin. Ben kadınları da erkekleri de çok seviyorum. İnşallah, Allah'ım, senden tek bir isteğim var: Bir kadınla aşk yaşamak. Ama şu an erkekleri hâlâ çok seviyorum. Erkeklerden vazgeçemedim ama…” dedi.