Ceylan Ertem: Bir sene daha bu şekilde yaşayamam!

Corona virüsü vaka sayıları ve ölümler artarken maddi ve sosyal desteklerle 28 günlük tam kapanma, yaygın aşılama taleplerine karşılık dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ‘kısmi kapanma’ kısıtlamaları açıklandı.

Salgın nedeniyle zor günler geçiren, konserleri iptal edilen müzisyenler ve müzik emekçileri ise tükenme noktasına gelmiş durumda.

“BAŞKALARININ YANLIŞLARI SEBEBİYLE…”

Sanatçı Ceylan Ertem de Twitter hesabından “Bir müzisyen, bir emekçi olarak 1 sene daha bu şekilde yaşayamam. Başkalarının yanlışları sebebiyle hem manevi olarak hem de maddi olarak büyük yara almış durumdayız. Gerçekten yeter artık!” diyerek tepkisini dile getirdi.

“EN İYİ BİLDİĞİMİZ ŞEY ÜRETMEK ELİMİZDE BAŞKA BİR ŞEY YOK”

Ertem diğer paylaşımlarında da şu ifadelere yer verdi:

* Arkadaşlar ben sadece kendi sesimi değil, tüm müzik emekçilerinin sesini duyurmak için yazıyorum, konuşuyorum. Sessizliğin sesi olmak için. Unutulanları hatırlatmak için. Nefretle yaklaşan kişilere de, anlayıp destek olanlara da sözüm şu; sizi sizin gibiler sevsin!

* Neyse bu arada müzik üretmeye devam ediyoruz. Kenarda çürüyecek değiliz. En iyi bildiğimiz şey üretmek ve üretenleri alkışlamak. Elimizde başka bir şey yok… Bildiğimiz başka yol yok!

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