Ceylan Ertem’den binlerce kişiye Cumhuriyet konseri

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında sanatçı Ceylan Ertem binlerce kişinin katıldığı konserde sahneye çıktı.

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Eskişehir Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Ceylan Ertem sahneye çıktı. Cumhuriyet Meydanındaki konserde binlerce Eskişehirli Ceylan Ertem’in şarkılarını hep bir ağızdan söyleyerek eğlendi.

Eskişehir’de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Ceylan Ertem, söylediği şarkılarla hayranlarını coşturdu. Selda Bağcan’ın Yuh yuh isimli şarkısını da seslendiren Ertem, ağaçları kesip yerine beton dökenleri yuhalayalım diyerek çevreye karşı duyarlı olmayanlara tepkisini dile getirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, sahnede Ceylan Ertemi tebrik ederek çiçek verdi.

Büyükerşen, “Cumhuriyetçi Eskişehir’in, Cumhuriyet aşığı gençleri, Atatürk’ün neferleri. Cumhuriyet Bayramımızın 98’inci yıl dönümü kutlu olsun. 3 yıl önce Cumhuriyet Bayramında alanı dolduran vatandaşlarımızla meydanımızın ismini Cumhuriyet Meydanı koyduk. Burada cumhuriyetimize değer veren Ceylan Ertem gibi sanatçılarımızı ağırlamaktan Eskişehirliler olarak büyük mutluluk duyuyoruz. Ceylana binlerce hemşehrimiz için muhteşem şarkılarını seslendirdiği için teşekkür ediyorum” dedi. DHA

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