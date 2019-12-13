Ceylan ‘Kimseye benzetilmek istemiyorum’ dedi

Yeni yılda Mersin’de sahneye çıkacak olan Ceylan, “Cennetim Ol” adlı single için değiştirdiği yeni imajı ile ilk kez görüntülendi. Önceki gün Akmerkez de kısacık kestirdiği saçlarıyla Kim Kardashian ve Jenner kardeşlerin anneleri Kris Jenner’a benzetilen Ceylan; “Benzetilmediğim kişi kalmadı. Birçok dünya starına, dizi oyuncusuna benzetildim artık kimseye benzetilmek istemiyorum. Ben Ceylo'yum” dedi.

“Kızınız melodi ile tekrar bir düet yapacak mısınız?” sorusuna ise “Melodi'nin benimle yaptığı düetin sonrasında çok fazla düet teklifi geldi ama Melodi şu anda Kanada’da yaşıyor, okuyor ve işleri orada. Ben büyük konuşmak istemiyorum çünkü babam zamanında çok büyük konuşmuş, annemin de sesi çok güzel, “Bizden kadın sanatçı çıkmaz” demiş. Ben çıkmışım. Ben Melodi'nin şarkıcı olmasını sahneye çıkması yerine kendi işini yapmasını istiyorum” diye cevap verdi.

