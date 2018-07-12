Ceylan Özgül’den çok konuşulacak itiraflar!

Adnan Oktar grubundan 2017’de ayrılan ve ‘eski kedicik’ olarak tabir edilen Ceylan Özgül,örgüt içinde geçmişte yaşadığı ve şahit olduğu olayları anlattı. Özgül, Adnan Oktar'ın hastalığından dolayı kadınlarla cinsel ilişkiye giremediğini de söyledi.

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Adnan Oktar ve grubuna yapılan operasyonun ardından, grupta uzun yıllar kalan ve yakın zamanlarda ayrılan Ceylan Özgül, yaşadıklarını anlattı. Posta’nın haberine göre, Özgül’ün anlattığı dehşete düşüren o detaylar:

ADNAN OKTAR’I TANIDIĞINIZDA KAÇ YAŞINDAYDINIZ?

24 yaşındaydım. 35 yaşındayken de ayrıldım. Tam 11 yıl oldu. İstanbul Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık son sınıf öğrencisiydim. Bir erkek arkadaşım beni Adnan Oktar'la tanıştırdı. O yaşlarda idealist bir genç kızdım. Dini öğrenmek istiyordum. Adnan Oktar, ‘Harun Yahya' ismiyle kitaplar çıkarıyordu, faaliyetler yapıyordu. “İslam ahlakını dünyaya tanıtacağız, Darwinizm ile mücadele edeceğiz” diyordu. Kandırıldım. Kandım.

AİLEN NASIL KARŞILADI?

Asla istemediler. Annemi kanserden kaybettik. 2007'de babam beni onların elinden kaçırdı ama maalesef başına gelmeyen kalmadı. Gözaltına bile alındı. Ailemi korumak için onlara da saldırdım mecburen. Babama iftira bile attım. Çok kötü günler yaşattım hem kendime hem aileme. Lüks bir cezaevinde gibiydik.

KAÇ KADIN OLUYOR O EVLERDE

Değişiyordu. 20 de oluyordu, 12 de. Toplam 35-40 kişilik küçük bir köy gibi düşünün. Haremlik selamlıktı.



GİYİM TARZINI DİNLE NASIL BİRLEŞTİRİYORSUNUZ?

Önceleri kadınlar uzun elbiseler giyerlerdi. Ciddi bir değişimden geçti örgüt. Siz en son halini görüyorsunuz.

ADNAN OKTAR SİZİNLE Mİ YAŞIYORDU?

Tabii, aynı yerde yaşıyorduk.

NASIL BİR YAŞAMDI?

Örgütte bir hücre sistemi vardır, herkesin görevi farklıdır. Mesela ben uzun yıllar araştırma yaptım. Kitaplara, ilmi faaliyetlere, konferanslara içerik hazırlıyordum. İç yüzlerini yıllar içinde yavaş yavaş öğrendim. 2011'in sonunda gerçeği tamamen anlamıştım.

SİZİ EN ÇOK KIZDIRAN VE TEKRAR KAÇMA NOKTASINA GETİREN NE OLDU?

En kötüsü devlete verilen zarardı. Devletin arkasından ‘public diplomacy' (kamu diplomasisi) adı altında askeri ve politik faaliyetler yapılıyordu. Bunlar beni çileden çıkardı. Bunların bildirilmesi gerekiyordu. Bu yüzden Adnan Oktar'la çok kavga ettim. Ceza da aldım.



NASIL BİR CEZA ALDINIZ?

Odaya kapatıp tüm iletişim araçlarına el konulurdu. Adım başı kameralar vardı. Kaçmak çok zordu. Herkes birbirini her an kontrol ediyordu. ‘Kule' denen yerdeki kişi kapıyı açmadığı sürece dışarı çıkmak imkansızdı. Diyelim ki hastalandınız. Doktora bile üç-dört kişiyle beraber gidebilirdiniz. Ve birinde mutlaka silah olurdu.

KADINLAR NEDEN HEP BİRBİRİNE BENZİYOR?

Kadınlar aslında birbirine benzemiyor. 80 kadın arasından seçilmiş 6-7 kişiyi görüyorsunuz siz. Onlar birbirine benziyor. Botokslu, ful makyajlı olmaları tamamen Adnan Oktar'ın zevki için.

O TARZ GİYİNMEKTEN HOŞNUT MUYDUNUZ?

Size sunulanı yaşamak zorunda bırakılıyorsunuz. Cariye, köle gibi görülüyorsunuz.

BU LÜKS HAYATIN PARA KAYNAĞI NEDİR?

Kara para aklama, dolandırıcılık… Bağış adı altında milyonlar toplanıyordu. Müritlerin de parasını elinden alıyordu.

‘KOCAM' DEDİĞİMİZ ADAMLARI SOKAKTA GÖRSEK TANIMAZDIK

Ailelerin dava açmasını sınırlandırmak için kızlar oradaki müritlerle evlendirilirdi. Bu normal bir evlilik olmuyor. O insanı sadece evlendiğiniz an görüyorsunuz. “Kocam” dediğiniz insanı sokakta görseniz tanımazsınız. Sadece nikah memurunun önüne gidip “Evet” dersiniz, sonra farklı kapılardan çıkıp gidersiniz. Sorduklarında “Müritlerimiz evliler” demek için.

CİNSEL İSTİSMAR YAŞADINIZ MI?

Ben yaşamadım ama yaşandığına çok şahit oldum. 7, 10, 16 yaşında kız çocuklarının taciz edildiğini duydum. Kimi çocuğu annesi getirip onların ellerine veriyor. Bazıları para için, bazıları inandıkları için…

ÖRGÜT İÇİNDE FUHUŞ OLUYOR MUYDU?

Bilmiyorum. Çeşitli hücreler var. O bölümlerde olanlar bunu daha iyi bilirler. Görmemiş olmam olmadığı anlamına gelmiyor. Taciz var, tecavüz var. Küçücük kızlar taciz ediliyor. Her türlü pisliği yapıyorlar. Vergide de, askerlik konusunda da yolsuzluk yapılıyor. Silah alımı konusunda da. Kızları okula göndermiyor, okuldan zorla çıkartıyorlar. Kendi hayatları olmasına izin verilmiyor. Oradan ayrılanlara iftiralar atılıyor.

ADNAN OKTAR İLE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİNİZ Mİ?

Hayır, zaten Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyor. Kasık fıtığı var.

ORADAKİ HİÇ BİR KADINLA İLİŞKİSİ OLMADI MI?

Kadınları köle olarak görürdü. “Bana hizmet ederek İslam'a hizmet ediyorsunuz” derdi. Kişisel ilişkisi yoktur kimseyle. Cinsellik yaşayamıyor ama farklı metodlar uyguluyor. Yaş fark etmiyor, her kıza aynı şeyi yapıyor. Detaylarını veremeyeceğim yöntemleri var.

KORKAR MIYDINIZ ONDAN?

Tabii korkardım, herkes çok korkardı. Ama artık tahammülümüz kalmamıştı. O yüzden polise gittik.

KAÇ KEZ KAÇTINIZ?

2007 ve 2013'te kaçmıştım

ŞİDDET UYGULUYOR MUYDU?

Kadınları dövüyordu. Kadınlarda dövme, saç ve kaş kazıma seansları vardı… Erkeklere yapmıyormuş.

“AMAÇ ONU SORGULAMANIZI ENGELLEMEK”

Evet, çünkü yeşil reçeteli narkotik ilaçlar, bağımlılık yapan maddeler kullanıyorlar. Amaç onu sorgulamanızı engellemek.

ESKİ MÜRİT ÜMİT KURUCA ANLATTI:

Örgütün hücre sistemi vardı. ‘Kız tavlama ekibi' 15 kişilikti. Başında Bora Yıldız vardı. Pahalı kıyafetlerle, arabalarla zengin imajı altında kızlar kandırılırdı. İş ya da evlilik vaadiyle ağa düşürülürdü. Yöntemlerden biri, tanışılan kızla sevgili olup ilişki yaşadıktan sonra, örgütün diğer erkek üyeleriyle ilişkiye sokulmasıydı. Çeşitli grup seks seanslarından sonra Adnan Oktar'a sunuluyordu bu kızlar. Yaşlarının hiçbir önemi yoktu. Reşit olmayan birçok kız vardı. Bu ilişkiler kayıt altına alınıp, yurtdışında arşivleniyordu. Örgütten ayrılmak istediğinde bu görüntülerle tehdit ediliyordu. Adnan Oktar'ın 250 kadar müridi var. Sempatizan grupları da var, ama onları saymıyoruz. Onlar da her ay düzenli ‘ecrim' denilen parayı Adnan Hoca'ya gönderiyorlar.