Ceylan’ın son halini görenler tanımakta zorluk çekti

Küçük yaşlarda şarkıcılığa başlayan Ceylan, yeni kibi için imaj değiştirdi. Daha önce estetik yaptıran ve defalarca imajını yenileyen Ceylan, bu kez tarzıyla bambaşka birine dönüştü.

47 yaşındaki arabeskçi, son halini Instagram hesabından “Ceylan 2021” notuyla paylaştı. Takipçleri tanımakta zorlandı.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Ceylan’ın yeni imajını popçu Gülşen’e benzetti.

Daha önce de Şükran Ovalı, Elçin Sangu, Selena Gomez, Kris Jenner'a benzerliğiyle konuşulmuştu.

Ceylan’ın yıllar içindeki değişimi: