Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ceylan’ın son halini görenler tanımakta zorluk çekti

Arabeskçi Ceylan, Müslüm Gürses'in bir şarkısına önceki gün klip çekti. Çekimlerde kullandığı peruk ve makyajla popçu Gülşen'e benzetildi.

Güncellenme: 09:35, 01/03/2021
Hayat HaberleriMagazin
Ceylan’ın son halini görenler tanımakta zorluk çekti

Küçük yaşlarda şarkıcılığa başlayan Ceylan, yeni kibi için imaj değiştirdi. Daha önce estetik yaptıran ve defalarca imajını yenileyen Ceylan,  bu kez tarzıyla bambaşka birine dönüştü.

47 yaşındaki arabeskçi, son halini Instagram hesabından “Ceylan 2021” notuyla paylaştı. Takipçleri tanımakta zorlandı.

2021 model Ceylan

Bazı sosyal medya kullanıcıları Ceylan’ın yeni imajını popçu Gülşen’e benzetti.

Daha önce de Şükran Ovalı, Elçin Sangu, Selena Gomez, Kris Jenner'a  benzerliğiyle konuşulmuştu.

Ceylan’ın yıllar içindeki değişimi:

1986

2000

2010

2019

2020

Elçin Sangu Gülşen Instagram Müslüm Gürses sosyal medya Şükran Ovalı
Yayınlanma Tarihi:09:16,