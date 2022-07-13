Ceylan’ın abla acısı… Cenaze töreninde annesi baygınlık geçirdi
Türkücü Ceylan'ın ablası Nalan Avcı son yolculuğuna uğurlandı. Ceylan gözyaşlarına boğulurken, annesi ise cenaze töreninde baygınlık geçirdi.
Bir süredir hastanede kanser tedavisi gören Nalan Avcı, bayramın 4. günü hayatını kaybetmişti. Avcı için bugün Levent Afet Yolal Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene Alişan, Alişan’ın annesi Suzan Tektaş ve Avcı’nın sevenleri katıldı.
Ablasının acısına dayanamayan türkücü Ceylan, yakın zamanda kardeşini kaybeden Alişan ile birbirlerine sarılarak ağladı.
Anne Türkan Avcı ise kızının tabutuna sarılıp ağlarken fenalaştı.
Beyin tümörü nedeniyle 52 yaşında hayatını kaybeden Nalan Avcı kılınan cenaze namazının ardından Kilyos Mezarlığı’na defnedilmek üzere götürüldü. (İHA)