Ceylan’ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitiren türkücü Ceylan'ın babası Ahmet Avcı, Büyükçekmece'de Kuba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Türkücü Ceylan Avcı’nın babası Ahmet Avcı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.
Ceylan, Instagram hesabından yaptığı açıklamada üzüntüsünü “Canımızı, babamızı kaybettik, başımız sağ olsun” sözleriyle dile getirdi.
Ahmet Avcı bugün Büyükçekmece Kuba Camii’nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.
Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına Ceylan, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Ceylan, babasının tabutu başında uzun süre ağladı.
Kılınan namazın ardından Ahmet Avcı’nın cenazesi Büyükçekmece Tüyap Mezarlığı’na defnedildi.
İKİ YIL ÖNCE DE YEĞENİNİ KAYBETMİŞTİ
Ceylan, 2019 yılında da yeğeni Nazlıcan Arkan’ı kaybetmişti. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Arkan, tedavisi sürerken hastanede yaşamını yitirmişti.
Ceylan yaşadığı acıyı, “Analar varken, çocuklar ölmemeli. Biz ölecektik, oraya girecektik. Yavrum Nazlıcan…” sözleriyle ifade etmişti. (İHA)