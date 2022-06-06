Ceza, Killa Hakan için dua istedi

Rapçi Ceza, yoğun bakımda olan Killa Hakan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu söyleyerek sevenlerinden dua istedi.

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Rap müzik şarkıcısı Massaka, geçen günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Killa Hakan’ın sağlık durumun iyi olmadığını belirtmişti.

Killa Hakan’ın yoğun bakımda olduğunu söyleyen Massaka, “Selam arkadaşlar. Killa Hakan’ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadesini kullanmıştı.

“DURUMU KRİTİK, DUALARIMIZA İHTİYACI VAR”

Rapçi Ceza da bugün meslektaşının sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi.

Ceza, Twitter’dan yaptığı paylaşımda “Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz” dedi.

“İYİLEŞMEYE ÇALIŞIYORUM”

Almanya Kreuzberg’de yaşayan Killa Hakan, mart ayında yaptığı paylaşımda ameliyat olduğunu ve iyileşmeye çalıştığını ifade etmişti.

Killa Hakan yaptığı son paylaşımda şu sözleri dile getirmişti:

“Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye çalışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara, tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…”