Ceza kimdir? Ceza nereli ve kaç yaşında?

Ceza, 1976 doğumludur. 2007 yılında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nde, En İyi Türk Şarkıcısı ödülünü alarak bir ilke imza atan Ceza hakkında merak edilenler haberimizde... Ceza nereli ve kaç yaşında?

1998 yılında profesyonel olarak rap müzik yapmaya başlayan ve kendisi gibi rap müziğin başarılı isimlerinden Ayben Bilgin Özçalkan'ın kardeşi olan Ceza hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ceza kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, albümleri, rol aldığı diziler ve filmler…

CEZA KİMDİR?

Bilgin Özçalkan veya bilinen adıyla Ceza, 31 Aralık 1976 tarihinde İstanbul Üsküdar’da dünyaya gelmiştir. Nüfusa 1 Ocak 1977 olarak kayıt edilmiştir. Asıl mesleği Elektrik Teknisyenliği olan Bilgin Özçalkan bu işi bir süre yapmış ve bırakarak küçük yaştan itibaren ilgilendiği rap müzikle ilgilenmeye başlamıştır. Ceza’nın, bu dönemlerde katıldığı yarışmalarda çok sayıda birinciliği vardır.

1996 yılında ilk grubu U.C.S’nin ardından, 1998 yılında Tarık Gamert (Dr. Fuchs) ile birlikte Nefret grubunu kurdu. 1999 yılında Tunç Dindaş’ın projesi olan “Yeraltı Operasyonu” adlı toplama bir albümde yer alan parçaları rap dünyasında büyük ilgi uyandırdı.

2000 yılında “Meclisi Ala-İstanbul” albümünü ardından da 2001 yılında “Anahtar” albümünü piyasaya çıkardı. Bu albümü yetersiz promosyon çalışmalarına rağmen büyük bir başarı yakaladı ve yüksek satış rakamlarına ulaştı.

Dr. Fuchs’un askere gitmesi ile birlikte çalışmalarına solo olarak devam eden Ceza, 2002 yılının Haziran ayında, Sirhot, Funky C ve Mic Check gibi isimlerle birlikte çalıştığı “Med-Cezir” albümünü çıkardı.

Yurt içinde sayısız organizasyonda sahne alan Ceza, ilk yurt dışı konserini ise 2002 yılında İsveç’te gerçekleştirdi. Hip Hop dünyasının önemli ödüllerinin sahibi oldu.

2004 yılına gelindiğinde “Rapstar” albümünü çıkaran Ceza, 29 Ağustos 2006’da çıkardığı ve 17 parçadan oluşan “Yerli Plaka” albümü ile büyük bir başarı yakaladı. 2007 yılında Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen MTV Avrupa Müzik Ödülleri'nde, En İyi Türk Şarkıcısı ödülünü alarak bir ilke imza atan Ceza, ardından “36 Kingz Kreuzberg” albümünü yayınlamıştır.

2010 yılında “Onuncu Köy” albümüyle yine büyük bir başarı yakalayan Ceza, bir süre müziğe ara verdikten sonra 2015 yılına gelindiğinde ise “Suspus” albümünü sevenleriyle buluşturmuş, aynı yıl albüme adını veren “Suspus” şarkısının klibiyle tüm dikkatleri üzerine çekmiştir.

Albümleri:

1999 – Toplama albüm – Yeraltı Operasyonu (Ceza, Doğanın Kanunu, İntihar, Yeter Artık parçalarıyla eşlik etmiştir.)

2000 – Asya Sentez albümü – Toplama Kampı (Mini Albüm)

2000 – Nefret albümü – Meclis-i Âlâ: İstanbul

2001 – Nefret albümü – Anahtar

2002 – Solo albüm – Med-Cezir

2004 – Solo albüm – Rapstar

2006 – Solo albüm – Feyz Al

2006 – Solo albüm – Yerli Plaka

2007 – Solo albüm – Evin Delisi (Maxi Single)

2008 – Bomba Plak (Killa Hakan ile ortak albüm)

2008 – 36 Kingz Kreuzberg

2010 – Solo albüm – Onuncu Köy

2015 – Solo albüm – Suspus

2019 – Single – Beatcoin

Ödülleri:

2007 – En İyi Türk Sanatçı – MTV Avrupa Müzik Ödülleri

2008 – İletişim Şeref Diploması – Türkiye Fair Play Ödülleri

2016 – En İyi Şarkı – Suspus – 13.Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri

2016 – En İyi Rap Sanatçısı – 13.Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri

Caza’nın rol aldığı diziler ve filmler:

2005 – İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek (Ceza) (Sinema Filmi)

2013 – Leyla ile Mecnun (Az Sakallı Dedenin Torunu) (TV Dizisi)