Ceza’dan Fahrettin Koca göndermesi!

Rap müziğin önemli isimlerinden Ceza ve Tepki, "Yak" isimli parçasıyla müzikseverlerin karşısına çıktı. Şarkısına ayrıca klip de çeken Ceza, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sözlerine göndermede bulundu.

Ceza, “Yak” ismini verdiği son şarkısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderme yaparak “Ya da aynı sayın bakanımın da dediği gibi ‘Bana hiç yaklaşmayın” cümlesini kullandı.

SOSYAL MESAFEYE DEĞİNEN ŞARKI

Corona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan sosyal mesafeye değinen Ceza ile Tepki’nin sözlerinde “Taşlaşmayın, tokalaşmayın ve de istemeyenle hiç hoşlaşmayın. Ya da aynı sayın bakanımın da dediği gibi ‘Bana hiç yaklaşmayın!” ifadeleri yer aldı.

KARDEŞİ DE PAYLAŞTI

Ünlü rapçi Ceza’nın kendisi gibi rapçi olan kardeşi Ayben ise Fahrettin Koca’nın “El öptürmeyelim, el öpmeyelim. Büyük küçük, elimizden geleni yapalım” şeklindeki paylaşımını alıntılayarak Yak şarkısının sözlerini yazdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir basın açıklaması sırasında kendisine doğru gelen görevliyi “Bana yaklaşma” diyerek uyarmıştı. Bu sözler daha sonra viral olup pek çok kez kullanıldı.