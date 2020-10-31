Cezaevinden çıkan Halil Sezai Kadıköy’deki evine geldi

Tuzla’da 67 yaşındaki komşusunu darbettiği gerekçesiyle 17 Eylül’de tutuklanan Halil Sezai, dün çıktığı ilk duruşmada tahliye oldu.
SORULARI YANITSIZ BIRAKTI
43 gündür cezaevinde tutuklu bulunan şarkıcı, tahliye olmasının ardından Kadıköy’deki evine gitti. Paracıkoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.
NE OLMUŞTU?
Tuzla’da 67 yaşındaki komşusu Hüseyin Meriç’i darbettiği gerekçesiyle hakkında 5 ayrı suçtan toplamda 13 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Halil Sezai, savunmasında beraatini talep etmişti.
Hükmünü açıklayan Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi de “silahla kasten yaralama”, “silahla tehdit”, “hakaret”, “gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme” ve “mala zarar verme” suçlarından toplamda 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti.
Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar vermişti. (DHA)