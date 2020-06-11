Chappie filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Chappie konusu ne, oyuncuları kim?
Yönetmenliğini Neill Blomkamp'ın yaptığı Chappie, 2015 yılında vizyona girmiştir. Bilimkurgu sevenlerin favori filmlerinden biri olan Chappie ile ilgili detaylar haberimizde…
CHAPPİE KONUSU
Yakın bir gelecekte robotlardan oluşan bir polis ordusu, insanların güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Ancak bu robotlardan bir tanesi olan Chappie, bir gün kaçırılır ve yeniden programlanır. Bu andan itibaren dünyanın ilk düşünebilen ve hissedebilen robotu olan Chappie, artık otoriteler için bir tehdit olarak algılanmaya başlamıştır ve bir an önce yok edilmesi gerekecektir
CHAPPİE OYUNCULARI
Hugh Jackman
Sharlto Copley
Dev Patel
Ninja
Yo-Landi Visser