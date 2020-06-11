Chappie filmi kaç yılında vizyona girmiştir? Chappie konusu ne, oyuncuları kim?

Sinemada bilimkurgu sevenlerin favori filmlerinden olan Chappie, bu akşam televizyonlarda yayınlanacak. Dünyayı ele geçirmeye çalışan bir robotun hikayesinin anlatıldığı Chappies filminin kadrosunda bulunan ünlü oyuncular da dikkat çekiyor. İşte Chappie filminin konusu ve oyuncuları…

Yönetmenliğini Neill Blomkamp'ın yaptığı Chappie, 2015 yılında vizyona girmiştir. Bilimkurgu sevenlerin favori filmlerinden biri olan Chappie ile ilgili detaylar haberimizde…

CHAPPİE KONUSU

Yakın bir gelecekte robotlardan oluşan bir polis ordusu, insanların güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Ancak bu robotlardan bir tanesi olan Chappie, bir gün kaçırılır ve yeniden programlanır. Bu andan itibaren dünyanın ilk düşünebilen ve hissedebilen robotu olan Chappie, artık otoriteler için bir tehdit olarak algılanmaya başlamıştır ve bir an önce yok edilmesi gerekecektir

CHAPPİE OYUNCULARI

Hugh Jackman

Sharlto Copley

Dev Patel

Ninja

Yo-Landi Visser