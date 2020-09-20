Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Chappie konusu ne, oyuncuları kimler?
Chappie konusu ne, oyuncuları kimler?
Dünyayı ele geçirmeye çalışan bir robotun hikayesinin anlatıldığı Chappies filminin kadrosunda bulunan ünlü oyuncular da dikkat çekiyor.
Magazin 20 Eylül 2020 - 16:17

CHAPPİE OYUNCULARI

Hugh Jackman

Sharlto Copley

Dev Patel

Ninja

Yo-Landi Visser

CHAPPİE KONUSU

Yakın bir gelecekte robotlardan oluşan bir polis ordusu, insanların güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Ancak bu robotlardan bir tanesi olan Chappie, bir gün kaçırılır ve yeniden programlanır. Bu andan itibaren dünyanın ilk düşünebilen ve hissedebilen robotu olan Chappie, artık otoriteler için bir tehdit olarak algılanmaya başlamıştır ve bir an önce yok edilmesi gerekecektir

Etiketler