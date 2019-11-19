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Charlie’nin Melekleri (Charlie’s Angels) en çok İstanbul’u sevmiş
Charlie’nin Melekleri (Charlie’s Angels) en çok İstanbul’u sevmiş
Charlie’nin Melekleri (Charlie's Angels) filminin yönetmeni ve oyuncularından biri olan Elizabeth Banks, IMDb'de katıldığı soru cevap bölümünde, çekim yaptıkları mekanlar arasında en çok İstanbul'u sevdiklerini açıkladı...
Magazin 19 Kasım 2019 - 10:35

İlk olarak 1976-1981 yılları arasında ABC kanalında yayınlanmaya başlayan Charlie’nin Melekleri – Charlie’s Angels, o dönem öyle beğenildi ki, ard arda filmleri çekilmeye başlandı. Charlie adında gizemli zengin bir adam, kişisel asistanı John Bosley ve Sabrina Duncan, Jill Munroe ile Kelly Garrett adındaki üç meleğin suçlarla mücadele ettikleri yapım, 2000’li yıllarda film serisine başladı.
Charlie'nin Melekleri’nin son filmi ise 28 Kasım’da gösterime girecek. Başrollerinde senaristliğini, yönetmenliğini yapan Elizabeth Banks, Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska yer alıyor. Merakla beklenen ve tanıtımları başlayan Charlie'nin Melekleri’nin yıldızları, filmin çekim yerleri hakkında konuştu. İstanbul’da üç farklı noktada kamera karşısına geçen ‘Melekler’ çekim yaptıkları mekanlar arasında en çok İstanbul'u sevdiklerini ifade etti.
IMDb'de yayınlanan soru cevap bölümüne katılan filmin yönetmeni ve oyuncusu Elizabeth Banks çekim yaptıkları mekanlar arasında en çok İstanbul'u sevdiklerini dile getirdi. Projenin başrolleri Kristen Stewart, Naomi Scott ve Ella Balinska da “İstanbul çekimleri çok keyifliydi” açıklamasında bulundu.
Filmin İstanbul çekimleri Eminönü Çakmakçılar Yokuşu, Kapalıçarşı, Sultanahmet ve Veliefendi Hipodrumu’nda gerçekleşti. Çekimler sırasında Kristen Stewart, jokey sahneleri için dublöründen eğitim alarak kamera karşısına geçti.

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