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Charlize Theron aşk hayatı ile ilgili konuştu
Charlize Theron aşk hayatı ile ilgili konuştu
Bir süredir ünlü oyuncu Brad Pitt ile adı aşk dedikodularına karışan Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, aşk hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu...
Magazin 27 Mayıs 2019 - 16:15

Son günlerde adı Brad Pitt ile anılan ünlü oyuncu Charlize Theron, yeni bir ilişkiye başlamaya hazır olduğunu açıkladı. Aşk hayatı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Oscar ödüllü oyuncu kalbinin boş olduğunu söyledi.
Yaklaşık beş yıldır hayatında kimsenin olmadığını da belirten 43 yaşındaki Güney Afrikalı yıldız, “Bir süre önce yalnız olmaya karar vermiştim. İki küçük çocuğumu büyütüyordum. Yapmak istediğim buydu. Ama şimdi kararımı değiştirdim. İyi vakit geçirmek istiyorum” dedi.
Yıllar süren bekarlıktın sonra şaşırtıcı bir şekilde flört etmeye hazır olduğunu belirten Theron, “Birilerinin olgunlaşması ve adım atması gerekli. Sakallı erkeklerden hoşlanıyorum ve birlikte olacağım kişi obsesif kişiliğime ayak uydurmalı. Söz gelimi sabah 4’te kalkıp spor yapıyorum. Sevgilim bütün bunlara uyum sağlayacak biri olmalı” dedi.

Son güncelleme: 16:16 - 27.05.2019
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