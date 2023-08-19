Charlize Theron hayranlarına tepkili

Oscar ödüllü oyuncu Charlize Theron, estetik ameliyat olduğunu öne süren hayranlarına tepki gösterdi: "Sadece yaşlanıyorum, olan bu."

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48 yaşındaki oyuncu Charlize Theron Dior’un en çok satan kokusu J’Adore’un yüzü olarak yirminci yılını kutlarken dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Geriye dönüp bazı ikonik çekimlerine bakan ünlü oyuncu, yeni bir röportajda değişen görünümüne dikkat çekti.

Estetik ameliyat yaptırdığına dair iddiaları reddeden Theron ‘Sadece yaşlanıyorum, bu normal bir süreç’ dedi.

Allure dergisine, “Yüzüm değişiyor ve yüzümün değişip yaşlandığını seviyorum,’ dedi. Ancak insanlar estetik ameliyat yaptırdığımı düşünüyor.

Onlar, ‘Yüzüne ne yaptı?’ diyorlar. Ben de ‘Hayatım, sadece yaşlanıyorum! Bu kötü bir plastik cerrahi sonucu değil. Bu, yaşanması gereken bir süreç’ diyorum.” dedi.

Yıldız, 43 yaşında 2018 yapımı Tully filmi için yaklaşık 23 kg aldıktan sonra 18 ayda bu kiloyu vermenin zorluğunu yaşadığı için bir daha bir rol için bilinçli olarak kilo almayacağını da ifade etti.