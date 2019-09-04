Charlize Theron Hızlı ve Öfkeli 9’daki Chipper karakteri için saçlarını kestirdi
Ünlü oyuncu Charlize Theron, 2017’de başrolde yer aldığı Hızlı ve Öfkeli 8 filminde Chipper adında bir karaktere hayat vermişti. 2020’de gösterime girecek olan devam filminde de yer alan Charlize, canlandırdığı karakter için saçlarını kısacık kestirdi.
Yeni görünümünü sosyal medya hesabından paylaşarak ‘O geri döndü’ yazan Theron’un saç stili kimi takipçisi tarafından çok beğenilirken, bazıları da rol gereği için bile olsa yakıştıramadı. Hatta ‘Bir önceki filmde uzun saçlarınla daha güzeldin’ diyenler de oldu.