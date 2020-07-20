The Old Guard filminin yıldızı Charlize Theron, oyunculuğa ara veriyor. Kısa bir süre önce baklava açıklamalarıyla Türkiye gündemine de oturan Theron, kızları ile ilgilenmek için oyunculuğa ara vereceğinin atını çizdi.

Hello! dergisine konuşan Theron, “Bir süreliğine sadece annelik yapmak için ara veriyorum. Listemiz o kadar kabarık ki asla geri dönmeyecek değilim ama bir süre ara vermeye ihtiyacım var. Kendimi çok tatmin olmuş hissediyorum” dedi.

Theron, pandemi nedeniyle okulların kapanmasından sonra çocuklarına evde eğitim vermeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, öğretme yeteneğinin standartşara pek uymadığını ve bunun kendisini strese soktuğunu söylemişti.