Charlize Theron’dan özel hayat açıklaması: Doğru insanı aramıyorum

Geçen haftalarda baklava tercihi ile gündeme gelen Charlize Theron, şimdi de özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde. Theron, bir daha sevgilisiyle aynı evde yaşamayacağını belirtti.

Cevizli baklava tercihiyle sosyal medyanın gündemine oturan Charlize Theron, yeni açıklamasıyla tekrar gündemde. Mirror’ın haberine göre Theron, bir daha asla sevgilisiyle aynı evde yaşamayacağını söyledi.

“YAN DAİREYE GEÇSİN”

Ünlü oyuncu, kızının kendisine bir ilişki bulması konusunda ısrarcı olduğunu fakat 10 yıldır ilişkilerinin hiçbirinde aynı evde yaşamayı tercih etmediğini açıkladı. Theron, kendi başına çok mutlu olduğunu ve eğer gelecekte herhangi bir ilişki yaşamaya başlarsa sevgilisinin yan daireye geçmesini tercih edeceğini söyledi.

44 yaşındaki Theron, “Bay Doğru’yu aramaktansa, iki çocuğunu büyütmeye odaklanmanın daha önemli olduğunu savundu. Theron, “Bir daha herhangi biriyle yaşayıp yaşayamayacağımı bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, yan daireyi satın almak zorunda kalabilirler. Bir daha bu tip şeylerle uğraşmaya tahammül edebilir miyim bilmiyorum. Bunun için çok yaşlıyım” dedi.