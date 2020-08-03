Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Charlize Theron’dan özel hayat açıklaması: Doğru insanı aramıyorum
Charlize Theron’dan özel hayat açıklaması: Doğru insanı aramıyorum
Geçen haftalarda baklava tercihi ile gündeme gelen Charlize Theron, şimdi de özel hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündemde. Theron, bir daha sevgilisiyle aynı evde yaşamayacağını belirtti.
Magazin 3 Ağustos 2020 - 10:49

Cevizli baklava tercihiyle sosyal medyanın gündemine oturan Charlize Theron, yeni açıklamasıyla tekrar gündemde. Mirror’ın haberine göre Theron, bir daha asla sevgilisiyle aynı evde yaşamayacağını söyledi.

“YAN DAİREYE GEÇSİN”

Ünlü oyuncu, kızının kendisine bir ilişki bulması konusunda ısrarcı olduğunu fakat 10 yıldır ilişkilerinin hiçbirinde aynı evde yaşamayı tercih etmediğini açıkladı. Theron, kendi başına çok mutlu olduğunu ve eğer gelecekte herhangi bir ilişki yaşamaya başlarsa sevgilisinin yan daireye geçmesini tercih edeceğini söyledi.

44 yaşındaki Theron, “Bay Doğru’yu aramaktansa, iki çocuğunu büyütmeye odaklanmanın daha önemli olduğunu savundu. Theron, “Bir daha herhangi biriyle yaşayıp yaşayamayacağımı bilmiyorum. Dürüst olmak gerekirse, yan daireyi satın almak zorunda kalabilirler. Bir daha bu tip şeylerle uğraşmaya tahammül edebilir miyim bilmiyorum. Bunun için çok yaşlıyım” dedi.

İLGİLİ HABERCharlize Theron oyunculuğa ara veriyor