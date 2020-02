Charlotte Awbery, metroda şarkı söyledi meşhur oldu

Charlotte Awbery, Londra tren istasyonunda hızlı adımlarla arkadaşıyla buluşmaya giderken, bir YouTuber’ın yaptığı challenge sayesinde dünyaca ünlü biri olmayı muhtemelen hayal etmemiştir… Geçen hafta ‘Metroda şarkı sözü tamamlama challenge’ına katılan Awbery, mikrofonun kendisine uzatılmasıyla, Lady Gaga’nın o meşhur şarkısı Shallow’u söyledi. Çekilen video sosyal medyada paylaşıldıktan sonra bir anda viral oldu. Öyle ki video 60 milyon kişi tarafından izlendi.

Bu gönderiyi Instagram’da gör SÖZCÜ Gazetesi/hayat (@sozcuhayat)’in paylaştığı bir gönderi ( 20 Şub, 2020, 8:07öö PST )

Herkes Charlotte’u konuştu… Kimdi? Ne iş yapıyordu? Şarkıcı mıydı? Nasıl bu kadar berrak ve güzel bir sese sahipti?… Tüm bu soruların cevaplarını dün akşam Ellen DeGeneres’in sunduğu The Ellen Show’da öğrendik… Ellen, “Yapmaya çalıştığı tek şey Londra tren istasyonunda olmaktı ve şimdi internetteki en popüler videolardan birine sahip” diyerek davet etti Charletto’u…

Tabii ki hemen A Star is Born filminin müziği olan Shallow’u tekrar, bu kez kameralar karşısında söyledi genç kadın ve başladı hayatını anlatmaya… Meğer 15 yıldır barlarda, restoranlarda ve düğünlerde şarkı söylüyormuş Charlotte Awbery… O gün metroda, arkadaşıyla bulaşmaya gidiyormuş. Yüzüne bir anda mikrofon uzatılıp ‘Şarkıyı tamamla’ denildiğinde ise hiç tereddüt etmeden şarkıyı söylemiş. Çünkü babası her zaman “Nerede olursan ol, hep şarkı söyle… Asla pes etme” diyormuş Awbery’ye…



Charlotte Awbery’nin şu an Instagram’da 600 bine yakın takipçisi var. Ve yine söylenene göre albüm teklifleri de gelmeye başlamış. Ayrıca ITunes listesinden çıkan Shallow şarkısının yeniden ilk 40 arasına girmesini sağlamış…