Cher’le ilgili bomba haber: 4 kişi tutup oğlunu otelden kaçırttı

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Cher ve oğluyla ilgili haber magazin dünyasında bomba etkisi yarattı.

Sozcu.com.tr

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Oscar, Emmy ve Grammy Ödülleri sahibi ünlü ABD’li şarkıcı ve oyuncu Cher’in ailesinde yaşanan kriz dünya basınında gündem oldu.

77 yaşındaki şarkıcının, kendisi gibi müzisyen olan ve uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele eden oğlu Elijah Blue Allman’ı kaçırmaları için dört kişiyi tuttuğu iddiası ortalığı karıştırdı. DailyMail.com, ele geçirdiği mahkeme belgelerine göre Cher’in, evlilik yıldönümünde eşiyle barışmaya çalışan oğlunu otelden kaçırttığını yazdı.

47 yaşındaki Allman’ın birlikte kaldıkları otel odasından kaçırıldığını belirterek yetkililere ihbarda bulunan eşi Marieangela King, olayın arkasında kayınvalidesi inişli çıkışlı bir ilişki yaşadıkları Cher’in olduğunu söyledi. Los Angeles’ta görülen davanın belgelerine göre King ifadesinde, barışma aşamasında olduğu eşinin anne Cher’in kiraladığı 4 kişi tarafından beraber kaldıkları otelden kaçırıldığını anlattı.

‘OĞLUNUN BAYILMASI CHER’İ KORKUTTU’

Cher’in oğlunun kaldığı başka bir otelde çekilen ve baygın göründüğü fotoğraflar nedeniyle sağlığından endişe ettiği için böyle bir harekette bulunduğu iddia edildi. Otelin girişinde düşen Allman’ın şu anda California’da rehabilitasyon tedavisi gördüğü kaydedildi.

Mahkemede gösterilen bazı fotoğraflarda, endişeli görünen Cher’in korumasıyla birlikte geçen martta oğlunun kaldığı oteli ziyaret ettiği görülüyor. Bir görgü tanığı, otele girerken yere yığılan Allman’ın ölü gibi göründüğünü söyledi.

Bazı kaynaklar, otel personelinin birkaç defa Cher’i arayarak oğlunun durumunu aktardığını ifade etti.

Cher’in sözcüsü iddialarla ilgili açıklama yapmadı.

Ünlü ismin 2017’de ölen rock efsanesi Gregg Allman’dan sahip olduğu Elijah Blue Allman, 2013’te rock şarkıcısı Marieangela King ile evlenmişti. 11 yaşında uyuşturucuya başladığını itiraf eden müzisyen, uzun yıllardır eroin bağımlılığıyla mücadele ediyor.

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