Chernobyl nereden izlenir? Chernobyl 1. sezon 3. bölüm izle

Game of Thrones final bölümü ardından yeni heyecanlar arayan izleyicilerin arayışı Chernobyl sayesinde uzun sürmedi. Kısa sürede büyük beğeni toplayan ve yeni bölümü heyecanla beklenen dizide Çernobil şehrinde konuşlu olan Çernobil Nükleer Santrali'nde meydana gelen nükleer kaza felaketini konu alınıyor. Chernobyl yeni bölümünü izlemek için Digiturk üyesi olmanız gerekiyor.

İnsan eliyle inşa edilmiş en büyük afet olarak tarihimize kara bir leke olarak geçen Çernobil faciası, 1986 yılında tüm dünyayı şoka uğratmış, geleceğin enerji kaynağı olarak gösterilen nükleer santrallerin ne cins bir tehlike kapanı olduğunu herkese göstermişti. Game of Thrones, Sopranos ve The Wire gibi efsane dizilere imza atan HBO kanalının yeni projesi olan Chernobyl, beş bölüm süren bir mini dizi olarak kurgulanmış. Dizi, 1986 yılında yaşanmış olan bu felaketin hem öncesine hem de nükleer santralde yaşanan patlamanın sonrasına odaklanıyor.

Chernobyl'in kadrosu da konusu kadar iddialı. Mad Men, Fringe ve The Crown gibi yüksek profilli dizilerde karakter oyunculuğuyla hafızalarımıza kazınan Jared Harris, Chernobyl'de başrolde karşımıza çıkıyor. İsveç'in en önemli oyuncularından olan Stellan Skarsgård'ı bugüne kadar pek çok önemli projede izledik; Breaking the Waves, Pirates of the Caribbean, Mamma Mia!, Thor ve Avengers Age of Ultron bu harika aktörü hatırlayabileceğiniz yapımlardan sadece birkaçı. Kariyerinde Oscar'ından BAFTA'sına kazanmadık ödül bırakmamış olan Emily Watson da bu önemli dizinin kilit rollerinden birinde karşımıza çıkacak. İngiltere'nin en önemli tiyatro oyuncularından biri olarak kabul edilen ve James Bond: Quantum of Solace, Harry Potter and the Half-Blood Prince gibi filmlerde önemli rollerde izlediğimiz Paul Ritter, Chernobyl'in başrollerinden biri olarak ekranda hünerlerini sergileyecek. Chernobyl'in ilk bölümü 6 Mayıs gecesi yayınlanacak ve 5 bölümlük öyküsü 3 Haziran'da sona erecek.