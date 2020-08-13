Cheryl’dan hayranına unutulmaz sürpriz! Bebek görmeye gitti

İngiliz şarkıcı Cheryl, bir hayranına unutulmayacak bir sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı hayranının yeni doğan bebeğini görmek için evine gitti.

One Direction grubunun üyelerinden Liam Payne ile yaşadığı çalkantılı ilişkiyle uzun süre İngiliz basınının ilgisini üzerinde hisseden ünlü şarkıcı Cheryl, yüzleri gülümseten bir haberle sosyal medyanın gündeminde.

37 yaşındaki Cheryl, kendisini düğününe davet eden Michelle Illingworth isimli hayranına hoş bir sürpriz yaptı. Düğüne katılamayan ünlü şarkıcı, Illingworth’un bir ay önce dünyaya getirdiği bebeği görmek için evine gitti.

Evin bahçesinde bir araya gelen ikili, corona virüsü nedeniyle birbirlerinden ayrı oturarak poz verdi. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Illingworth, “Söyleyecek kelime bulamıyorum… Luca’nın çok özel bir ziyaretçisi vardı. Cheryl kalbim dopdolu. Onu çok seviyorum” notunu düştü.

Illingworth, Cheryl’ın ziyaret sırasında kendisine söylediği sözleri de şöyle aktardı:

“Düğününe gelemedim ve sen beni yıllardır destekliyorsun. En azından buraya gelip seni ve güzel bebeğini görebildim.”