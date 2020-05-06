Chiara Ferragni ve Fedez’den yaşlılara destek

Corona virüsü salgınının en şiddetli görüldüğü ülkelerden biri olan İtalya'da yaşayan Chiara Ferragni ve eşi Fedez, salgından etkikenen yaşlıları unutmadı.

Corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalya’da yardım meleği olarak adlandırılan Chiara Ferragni, eşi Fedez ile birlikte elleriyle yaşlılara yardım kolileri dağıttı.

Milano Belediyesi ile birlikte iş birliği yapan Ferragni, tam teçhizat korunarak kapı kapı dolaşıp yardımları ulaştırdı.

Salgın sürecinde ülkesi için kişisel olarak 100 bin euro bağışlayan çift, daha sonra bir kampanya başlatarak 3 milyon euroyu aşan yardım toplayarak, İtalyan hastanelerine bağışladı.