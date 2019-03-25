Chloe Ayling tek tek anlatacak

Altı gün boyunca İtalya'nın Milano kentinde esir olarak tutulan Chloe'ye ketamin enjekte edilmiş ve ünlü model bir çuval içerisinde hapsedilmişti.

Ülkemizde Biri Bizi Gözetliyor adı ile yayınlanan programın İngiltere versiyonuna katılan 21 yaşındaki Chloe Ayling, İtalya’ya seyahat vaadi ile kandırıldığı Lukasz Herba tarafından kaçırılmıştı. Bir çocuk annesi Chloe Ayling bir süre esir olarak tutulmuş ve tehdit edilmişti.

Olayın ardından yakalanan Lukasz, geçtiğimiz yıl adam kaçırma suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Suçlamaları reddeden Lukasz’in kardeşi Michal, İngiltere’den suçluların ülkeye iadesi kapsamında sınır dışı edildikten sonra ülkesinde hakkında dava açıldı.

Michal’in avukatı Simone Zancani, Chloe’nin önümüzdeki mayıs ayında görülecek olan davaya video konferans yöntemi ile dahil olacağını duyurdu. Zancani, Lukasz’ın duruşmasına katılmayan Chloe’nin bu sayede ifadelerinin dinleneceği ve böylece çapraz sorgu imkanı doğacağını belirtti. 21 yaşındaki Chloe, yaşanan kaçırılma vakasının bir reklam kampanyası olduğunu defalarca inkar etmişti.