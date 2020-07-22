Chloe, iki kişilik bir ekip tarafından kurtarıldı

Chloe, iki kişilik bir ekip tarafından kurtarıldı

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe'nin sörf macerası olaylı bir şekilde bitti. Genç kadın iki kişilik bir kurtarma ekibi tarafından kıyıya getirildi.

Şarkıcı Serdar Ortaç’la olan beş yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Chloe Loughnan şimdilerde ailesiyle birlikte tatil yapıyor.

Karantina dönemini ailesiyle birlikte evinde geçiren Chloe bu sürecin ardından keyifli bir tatile çıktı. Buradan yaptığı paylaşımlarla hem çekici fiziğini hem de ne kadar eğlendiğini gözler önüne seren Chloe bu defa ilginç bir paylaşım ile dikkat çekti.

Arkadaşlarıyla birlikte sörf tahtası üzerine binen ve kürek çeken Chole bir anlık heyecanın sonunda başına açtığı derdi Instagram hesabından paylaştı.

Hızını alamayarak denize açılan Chloe sonrasında iki kişilik bir ekip tarafından kurtarıldığını ve kıyıya getirildiğini söyledi. Chloe sürat teknesiyle gelerek kendisini kurtaranlara teşekkür etmeyi de unutmadı.