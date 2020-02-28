Chloe Loughnan annesiyle fotoğrafını paylaştı

Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan bir isim… Boşandıktan sonra da paylaşımlarına ara vermeyen ve gündelik hayatına dair çok sayıda paylaşımda bulunan Chloe, şimdiye kadar 42 yaşındaki annesi Lucy ile görüldüğü çok sayıda paylaşımda bulundu. Ancak belki de hiçbiri ikisinin de bikinili görüldüğü bu kare kadar çarpıcı olmamıştı. Chloe’nin “Annem de böyle pozlar seviyor” notuyla paylaştığı kare kısa sürede çok sayıda beğeni alırken genç kadının takipçileri annesinin fitliğine ve güzelliğine övgüde bulundu.