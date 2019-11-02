Chloe Loughnan “Türkiye’yi bırakmayı düşünmüyorum”

Etiler’de alışveriş yapan güzel model, Chloe Loughnan, “Şimdi bir film çektik, vizyona girecek, çok güzel oldu. Hayatım eskisi gibi olacak değişen bir şey olmayacak. Gidip geleceğim. Hiçbir zaman Türkiye’yi bırakmayı düşünmüyorum” diye konuştu.

“YANLIŞ HABERLER İNSANI MAHVEDİYOR”



Chloe Loughnan’ın eski Survivor yarışmacısı Yiğit Marcus Aral ile aşk yaşadığı iddia edilmiş, Loughnan bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Yalanladığı haberin sadece Marcus olmadığını söyleyen ünlü model, “Her zaman bir haber çıkıyor. Herhalde ben konuşmuyorum diye ama bu böyle haberler artık beni rahatsız etmeye başladı. Sabırlı kalıyorum ama olmuyor, bu yanlış haberler insanın hayatını mahvediyor” dedi.

“BENİ NEDEN SUSTURSUN Kİ!”

Son günlerde eski eşi Serdar Ortaç’ın, Chloe Loughnan’a konuşma yasağı getirdiğine dair haberleri yalanlayan güzel model, “Kimden yasak geldi. Emin miyiz? Ben yurt dışından geldim hiç duymadım. İlk kez sizden duyuyorum. Serdar’la problemimiz yok. Böyle bir şey yapmış olamaz. Ben zaten konuşmuyorum ki! Beni neden sustursun ki! Neden böyle bir şey yapma gereksinimi duysun. Ayrıca bana konuşmama gibi bir yasak gelse önce benim haberim olurdu” diyerek konuya açıklık getirdi.