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Chloe Loughnan’dan çarpıcı poz
Chloe Loughnan’dan çarpıcı poz
Geride bıraktığımız ağustos ayında Serdar Ortaç ile olan beş yıllık evliliğini sonlandıran Chloe yaptığı paylaşımla takipçilerini etkiledi.
Magazin 30 Eylül 2019 - 08:39

Sosyal medya hesabını pek aktif kullanmasa da özellikle son zamanlarda boşanma ardından neler paylaşacağı merakla beklenen Chloe Loughnan yaptığı son paylaşımla beğeni topladı.

Ayrılık sonrasında Türkiye’ye dönerek yaşantısını burada sürdüreceği konuşulan Chloe, katıldığı bir etkinlikte elinde içecekle poz verdi.

Üzerinde derin dekolteli bir kıyafet olan Chloe bu pozuyla aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok kişinin beğenisini kazandı ve gelen yorumlar da Chloe’nin güzelliğiyle ilgili oldu.

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