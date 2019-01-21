Chloe Loughnan’ı kızdıran yorum! “Biraz da kocanla ilgilen”

Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan sosyal medya sayfasından kendisini eleştiren bir takipçisine sert çıktı.

Geçtiğimiz aylarda ABD’de geçirdiği kaza sonrası Türkiye’ye dönen Serdar Ortaç’ın eşi Chloe Loughnan sosyal medya sayfasından bikinili bir fotoğrafını paylaştı. Loughnan’ın bu fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Loughnan bir takipçisinin kendi fotoğrafına yaptığı yoruma ateş püskürdü.

“BİRAZ DA KOCANLA İLGİLEN”

Chloe Loughnan’ın yaptığı paylaşımın altına bir takipçisi “Biraz da kocanla ilgilen” şeklinde yorum yazdı. Bu yorum karşısından sinirlenen güzel manken” “Hanımefendi, sosyal medyada bir tane resim paylaşmakla, kimle ve neyle ilgileniyorum? Ev hayatımı nereden biliyorsunuz?” ifadesini düştü.



