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Chloe Loughnan’ın ‘bebek’ kararı
Chloe Loughnan’ın ‘bebek’ kararı
Şarkıcı Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan Akmerkez'de objektiflere takıldı.
Emre ÇEVİK
Magazin 27 Mart 2019 - 07:47

Chloe haklarında çıkan boşanma haberlerine, “Neden bana soruyorsunuz. Kaç kere çıktı bilmiyorum ve sürekli çıkıyor. Kaç senedir Türkiye’de yaşıyorum ve ne dedikodu yapıyorum, ne de birinin arkasından konuşuyorum. Neden herkes bunu yapıyor bilmiyorum” şeklinde yanıt verdi.

CHLOE ÇOK SİNİRLENDİ

Eşi Serdar Ortaç’tan gizli bebek aldırdığı için boşanmanın eşiğine geldikleri iddiasına bir hayli sinirlenen Loughnan, “O haberler hakkında hiç konuşmuyorum. Çok kızgınım. Bebek sorularına da artık cevap vermeme kararı aldım hiç konuşmayacağım” dedi.

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