Chloe Loughnan’ın yeni aşkı futbolcu

2014 yılında dünyaevine giren Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan 2019 yılında boşandı. 5 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak 16 dakikada bitiren çift, arkadaş kalmaya karar verdi.

Serdar Ortaç, boşandıktan bir süre sonra Seçil Gür ile aşk yaşadığını ilan ederken Chloe de yeni bir ilişkiye başladı.

Chloe Loughnan geçen günlerde Instagram hesabından “Benim” notuyla birlikte yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğrafını paylaşmıştı.

28 yaşındaki modelin kalbini kaptırdığı ismin İrlandalı futbolcu Andy O’Connell olduğu ortaya çıktı.

Andy O’Connell, Avondale United isimli futbol takımında top koşturuyor.

“6 AYDIR NAFAKA ÖDEMİYOR”

Chloe Loughnan geçen yıl yaptığı açıklamada, “Serdar 6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye’ diye sormadım bile. İki yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun” demişti.

Serdar Ortaç, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul etmişti.

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