Chloe, Serdar Ortaç’ı sildi

Chloe Loughnan, ani bir şekilde evliliğini sonlandırdığı eski eşi Serdar Ortaç'ı her yerden sildi.

Geçtiğimiz haftalarda Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini sonlandıran ve depresyona giren Chloe Loughnan, sosyal medya hesaplarından Ortaç soyadını kaldırdı. İrlandalı manken Chloe, Serdar Ortaç ile severek ve anlaşarak ayrıldıklarını söylemişti, Serdar Ortaç ise geçtiğimiz gün konser sırasında dansçısını işaret ederek “Ne varsa bizde var. Annemi zamanında dinlemedim. Çok haklıydın anne” demişti.

Bu açıklamanın üzerine harekete geçen Chloe, sosyal medya hesaplarından ‘Ortaç’ soyadını kaldırdı. Chloe’nin bu hamlesi “Chloe, Serdar’ı hayatından çıkardı” yorumlarına neden oldu.

Öte yandan Ortaç ve Loughnan sosyal medyada birbirlerini takip etmeye devam ediyor.



