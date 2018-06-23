Chloe tüm samimiyetiyle… Seviyorsan, cinsel hayatın bitmesi…

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Şarkıcı Serdar Ortaç’la yaptığı evlilik ve özel hayatıyla sürekli olarak takip ve merak edilen 26 yaşındaki İrlandalı model Chloe Loughnan, Posta’dan Suna Akyıldız’ın sorularını yanıtladı. Ortaç’ın sağlık sorunlarından cinsel hayatlarına kadar pek çok soruya yanıt veren Chloe’nin röportajından öne çıkan kısımlar şöyle:

Evliliğiniz kısa sürer, aşk biter, Chloe gider diye düşünüyordu insanlar…

İnsanlar bunu hep söylüyor. Altı yıldır beraberiz hala “Serdar’ı seviyor musun?” diye soruyorlar, anlamıyorum. O benim sadece kocam değil, en yakın arkadaşım.

Aranızda 22 yaş fark olması da çok konuşuldu bir dönem…

Ben kocama aşık oldum. Zor günler geçirdik beraber, çok şey paylaştık. Serdar benim hayatım oldu. Herkesin ilişkimizle ilgili soru işaretleri var kafasında. Bizim gibi yaş farkına sahip çok çift var. Ama bize sordukları soruları başka çiftlere sormuyorlar, çünkü ben yabancıyım.

Serdar’ın sağlık sorularının da olması nedeniyle belki?

Evlenmeden önce biliyordum Serdar’ın hastalığını ve böyle kabul ettim. Biz bu hastalığı beraber yaşıyoruz.

Bu durum cinsel hayatınızı etkiliyor mu?

Şimdilik sıkıntı yok. O açıdan şanslıyız, genç çiftlerin bile sağlık sorunları olabiliyor. Seviyorsan, cinsel hayatın bitmesi aşka engel değil. Biz öyle bir sıkıntı yaşamadık henüz. Şimdiden ‘İlerde yaşar mıyız?’ diye düşünmek de istemiyorum.

Çocuk sorusu da çok sık soruluyor, ne diyorsun?

İki yıl flört, dört yıl evlilik… Artık bu konudan sıkıldım. Nazardan çok korkuyorum. Kimsenin bunun hakkında konuşmasını istemiyorum. Bir şeyi çok konuşursan nazar değer. Benim vücudum, benim hayatım. İstersem yaparım. Sormakla bu değişmeyecek.

Çok mu sinirleniyorsun bu soruya?

Benim ülkemde kimse bu konuda bir şey sormuyor ama Türkiye’de herkes “Çocuk yapacak mısın?” diye soruyor. Tanımadığım insanlar bile, “Niye çocuk vermedin kocana?” diyor. Alışamıyorum böyle şeylere, ayıp geliyor. Bu benim özelim, neden herkes merak ediyor? Olursa olur, Allah bilir. Bunun tarihi verilir mi?