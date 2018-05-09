Chloe’nin siyah mayosu

Serdar Ortaç'ın karısı Chloe, çekimlerini Amerika'da gerçekleştirdiği mayo ve bikini koleksiyonundan bir kareyi daha takipçileriyle paylaştı.

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Uzun süre birbirinden ayrı kalan ve o dönemde ortaya çıkan ayrılık iddialarını sürekli olarak yalanlayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan şimdilerde hasret gideriyor. Kendilerini görüntüleyen muhabirlere sürekli olarak haklarında yapılan haberlerin yanlış olduğunu açıklayan çift mutluluk pozları vermeye devam ediyor.

CHLOE’DEN YENİ PAYLAŞIM

Tüm bunlar olurken Ortaç’ın genç eşi Chloe’den yeni paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Amerika’da gerçekleştirdiği bikini ve mayo çekiminden yeni bir kareyi takipçileriyle paylaşan Chloe büyük beğeni aldı.