Chloe’nin sürprizli, esprili doğum günü kutlaması

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Göktürk’teki bir restoranda yapılan kutlamada hediyeye boğulan Chloe için Serdar Ortaç da değerini söylemediği bir kolye hediye etti. Ay yıldız işlemelerin olduğu kolyeyi eşinin boynuna takan Ortaç, annesi ve yeğenlerinin hediyelerini de eşine verdi.

HEDİYE ÇOCUK ÇANTASININ HİKAYESİ

Serdar Ortaç, eşine hediye verirken “Chloe bana hiç Türk hediyeleri vermiyorsun demişti. Ben de ona Hilal ve yıldız aldım” dedi. Chloe Ortaç, eşi Serdar için “Serdar çok romantik” diyerek eşini öptü. Yeğenlerinin hediye aldığı çantanın da hikayesini anlatan Ortaç, “Bu çantayı internetten almışlar, sipariş ederken bu çanta taşlı ve Chloe bu tarz şeyleri seviyor demişler ama çanta sırt çantası çıktı.

6 yaşındaki çocuk için” diyerek çantanın hikayesini anlattı. Uluslararası bir dergiye kapan olan Chloe'nin pastası da kapak fotoğrafı oldu. Derginin hediye ettiği pastayı kesmeye kıyamayan Chloe'nin yardımına da eşi Serdar Ortaç yetişti. Pastasını Serdar Ortaç keserken, “Söz yüzüne dokunmayacağım” diyerek espri yaptı.

“BU ADAM BENİM HER ŞEYİM”

Pasta kesiminden sonra kameralar karşısına geçen renkli çift, “İki tane dilek tuttu. Birincisini sesli söyleyen Ortaç, herkese sağlık diledi. İkinci dileğini ise söylemdi. “Bu adam benim her şeyim” diyerek eşine iltifatlar eden Chloe, 6 yıl oldu biz birlikte olalı aşkımdan hiçbir şey eksilmedi” dedi. Serdar Ortaç da altı senenin sonunda kilo aldığına değinirken, eşinin çok sağlıklı beslendiği ve kendisinin kebaplarla beslendiğini itiraf etti.

“TÜRK VATANDAŞI OLABİLİRİM”

Evliliklerinde 4 yılı geride bitiren çiftten Chloe'nin de artık Türk vatandaşı olmaya hak kazandığı öğrenildi. Türk vatandaşı olmak istediğini de söyleyen Chloe, “Artık zaman doldu ve engel yok” dedi. Bunun dışında iş hayatına da atılan Chloe, ‘Milk’ isimli bir markası olduğunu ve tasarım yaptığını ekledi.