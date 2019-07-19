Chloe’nin tek eksiği…

Eşi Serdar Ortaç ile evliliğinin kötü gittiği haberleri bir türlü magazin manşetlerinden inmeyen Chloe Loughnan, şimdilerde Dalaman'da tatil yapıyor.

Şarkıcı Serdar Ortaç’la yaptığı evlilikten sonra magazin medyasının yakından takip etmeye başladığı Chloe Loughnan, bir süredir Dalaman’da denizin ve güneşin tadını çıkartıyor. Sosyal medya hesabından tatiliyle ilgili paylaşımlarda bulunan Loughnan, beyaz teni nedeniyle güneşten uzak durmaya çabalarken bir yandan da bronz görünmek istediğinin altını çizdi.

27 yaşındaki genç kadın kaldığı otelin deniz kenarında bulunan bir gölgeliğin altında çekilmiş karesini; “Evet bronzluğa ihtiyacım var” notuyla paylaştı. Chloe’nin bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni alırken aynı zamanda güzelliğini öven çok sayıda yorum da aldı.