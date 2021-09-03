CHP’li başkandan şarkıcı Atiye’ye sert tepki

Tarsus Belediye Başkanı CHP'li Haluk Bozdoğan, Büyükşehir Belediyesi'yle yaptıkları 30 Ağustos konserinde sahne alan şarkıcı Atiye'nin, Kuva-i Milliye Destanı'nı seslendirmek için hazırlık yapan Turhan Alıcı ve grubunun sahne almasını engellemesine tepki gösterdi.

Ali Ekber ŞEN

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Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Tarsus Belediyesi ile düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlileri kapsamında Tarsus’ta Turhan Alıcı ve arkadaşları sahne alarak Kuva-i Milliye Destanı’nı seslendirecek, 1 saatlik bu programın ardından şarkıcı Atiye sahne alacaktı. Ancak, o akşam Turhan Alıcı ve grubu sahne alamadı, Kuva-i Milliye Destanı seslendirilemedi.

Bunun nedeni şarkıcı Atiye'nin “Benden önce alt grup çıkarsa ben sahneye çıkmam” demesi ve organizasyon yetkililerinin Turhan Alıcı konserini iptal etmesiydi.

“SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR”

Konu, Tarsus Belediye Meclisi’nin toplantısında gündeme geldi. Meclis Üyesi Nükhet Koç’un konuyu sorması üzerine Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, çok sert konuştu.

Dört gün önce 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılını kutladıklarını hatırlatan Başkan Bozdoğan, “30 Ağustos’u biz kanla kazandık. Lafla satamayız. Bu zaferlerin önemini idrak etmemiz gereken zamanlardayız. Sahip çıkacağımız zaferler aslında geleceğimizin de zaferleri. Meclis üyemizin dediği gibi çok çirkin bir olay oldu. Kurtuluş Savaşı Destanı Tarsus’'ta maalesef ama maalesef kimden kaynaklandığını bilmediğim şu anda da soruşturmanın devam ettiği ama mutlaka kimden kaynaklandıysa il başkan yardımcısıysa, büyükşehirden görevliyse, Tarsus Belediyesi’nden görevliyse hatasını kabul eder. Atatürk’ün kurduğu bir partiye Cumhuriyet Halk Partisi’ne yakışan da bizim yapacağımız bu iç soruşturmadır” diye konuştu.



“ATİYE’Yİ DİZE GETİREMEDİK”

Konunun sonuna kadar takipçisi olduğunu da dile getiren Başkan Bozdoğan, sözlerini şöyle tamamladı:

“Soruşturmanın sonunda da gereği mutlaka yapılacaktır. Bundan tüm Tarsus’un bilgisi olsun ve bu konuda da söz veriyorum. Böyle geride kalacak, unutulacak bir olay değil. Kol kırılıp yen içinde kalacak bir olay da değil. Biz Tarsus halkına karşı şeffafız dedik.”

“Orada polemiklere girmedik, doğru olanı yaptık ve doğru olanı yaptığımızda da sadece üzüldüğüm tek olay Kurtuluş Savaşı destanında geçen çok önemli bir sözdü. Yedi düveli dize getirdik ama Atiye’yi dize getiremedik.”