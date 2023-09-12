Chris Evans ve Alba Baptista evlendi

Kaptan Amerika ile yıldızı parlayan, Marvel Sinema Evreni'nin popüler ismi Chris Evans, evde gerçekleşen samimi bir törenle kendisi gibi oyuncu Alba Baptista ile evlendi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hollywood’un gözde bekarlarından biri olan Kaptan Amerika yani Chris Evans, dünyaevine girdi. Alba Baptista ile cumartesi günü Massachusetts’teki Boston bölgesindeki evlerinde düzenlenen samimi bir törenle evlenen Evans’ın adı daha önce sık sık farklı ünlü isimlerle anılıyordu.

42 yaşındaki Evans ve 26 yaşındaki Baptista, törene sadece ailelerini ve en yakın arkadaşlarını davet ederken dışarıya herhangi bir görüntü ve bilgi sızmaması adına da sıkı önlemler aldı.

Konuk listesinde Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Chris Hemsworth ve Jeremy Renner gibi aktörün Marvel’daki rol arkadaşları ile beraber John Krasinski, Emily Blunt, Jamie Chung ve Bryan Greenberg de katıldı.

Baptista ve Evans’a yakın bir kaynak, ilk olarak Kasım 2022’de ikilinin bir yıldan fazla bir süredir beraber olduğunu basına sızdırmıştı. Ancak ikili ilişkilerini oldukça mütevazı bir şekilde yaşamayı tercih ederek pek göz önünde bulunmuyor.

Evans uzun süredir bir Marvel yıldızı olarak başarılı bir kariyer ile Hollywood’da yer alırken, Baptista’nın da kendine ait etkileyici bir geçmişi var. Annesi tercüman olan oyuncu Portekizce, İngilizce, Almanca, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere beş dil biliyor. Ayrıca IMDb’nin 2020’nin En İyi Çıkış Yapan 10 Yıldızı’ndan biri olarak da seçilmişti.

İlginizi Çekebilir Deniz Çakır ile Bilgehan Baykal evlendi

İlginizi Çekebilir Game of Thrones'un lanetli kadrosu: Ayrılıklar, sağlık sorunları ve ölümler

İlginizi Çekebilir Mafya dünyasını odağına alan en iyi 10 film ve dizi