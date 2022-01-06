Chris Noth tacizle suçlanınca dizinin de sezon finali değişti

Dört kadın tarafından cinsel tacizle suçlanan Chris Noth, Sex and The City'nin devamı And Just Like That'in sezon finalinin yeniden düzenlenmesine neden oldu. Oyuncunun sezon finalinden çıkarıldığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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67 yaşındaki Noth’un canlandırdığı Mr. Big karakteri ilk bölümde öldükten sonra sezon finalinde de kısaca görünecekti. İddiaya göre söz konusu sahnede Mr. Big, küllerini Pont des Arts köprüsünden Paris’teki Seine nehrine saçan karısı Carrie’nin (Sarah Jessica Parker) önünde beliriyordu.

Ancak yaratıcı ekip, çekilen sahnenin önemli olmadığına karar verdikten sonra karakteri tamamen sezon finalinden çıkarma kararı aldı.

Noth 2021’in son aylarında ciddi iddialarla karşı karşıya kaldı. Dört kadın, aktörü cinsel tacizle suçladı. Noth, iddiaları reddetse de özel hayatı da profesyonel hayatı da olumsuz bir şekilde etkilenmeye devam ediyor.

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